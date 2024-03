Zum französischen Unternehmen SOLICE zählen mehrere Bereiche, darunter das Fernwärmegeneralunternehmergeschäft Wannitube, die Fernwärmerohr-Produktion INPAL Energie in Creutzwald sowie die Unternehmenszentrale in Chaponnay bei Lyon. Insgesamt beschäftigt SOLICE derzeit 130 Mitarbeitende und hat im Vorjahr (voraussichtlich) einen Umsatz von rund 60 Mio. Euro erzielt. Die auf Fernwärmerohre spezialisierte ISOPLUS Group erwirbt nun SOLICE. Das Closing soll in den kommenden Wochen abgeschlossen werden; die finanziellen Details der Transaktion bleiben vertraulich.

Benoit Lejeune wird SOLICE weiterhin leiten, die Rolle des Geschäftsführers der neuen französischen ISOPLUS Gesellschaft übernehmen, und meint: „Wir freuen uns, Teil der internationalen ISOPLUS Group zu werden, in der die Fernwärme zentraler und langfristiger Schwerpunktbereich ist. Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, unser Produktangebot zu erweitern und unsere hochwertige französische Kundschaft noch besser zu bedienen“.

Roland Hirner, CEO von ISOPLUS, äußerte sich ebenfalls zufrieden: „Wir sind stolz darauf, die neuen Eigentümer dieses attraktiven Unternehmens zu sein, und heißen seine hervorragenden Mitarbeitenden als Teil von ISOPLUS herzlich willkommen. Benoit und sein Führungsteam werden auch Gesellschafter der ISOPLUS Group. Mit der neuen Produktionsstätte in Creutzwald sind wir in der Lage, unseren Service für unsere französischen Kunden weiter zu verbessern und unser bestehendes europäisches Produktionsnetzwerk zu ergänzen.“

Die ISOPLUS Group mit Hauptsitz in Rosenheim bei München beschäftigt rund 1.500 Mitarbeitende und hat im Jahr 2023 (voraussichtlich) einen Umsatz von rund 400 Mio. Euro erwirtschaftet.

Das Unternehme teilt mit, dass der Vertrieb der Fernwärmerohre aus den Produktionsstätten der ISOPLUS Group bis auf Weiteres von ISOPLUS France S.A.S. übernommen wird, an der die ISOPLUS Group eine Minderheitsbeteiligung hält, solange vertragliche Verpflichtungen bestehen.