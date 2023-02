Aufbruchstimmung lag auf der Veranstaltung der Fernwärmebranche, die am 23. und 24. September 2021 in Pamhagen im burgenländischen Seewinkel getagt hat, in der Luft. Zum 16. Mal veranstaltete der Fachverband Gas Wärme (FGW) die Fernwärmetage – die Informations- und Arbeitstagung für die Fernwärmebranche. Und noch nie wurden so viele Aussteller und Teilnehmer gezählt wie heuer. Hintergrund ist der jüngste Beschluss zum Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG), der den Rückstau beim Fernwärmeausbau aufhebt. In den kommenden Jahren sollen mehr als 150 Projekte, die zum Teil seit zehn Jahren auf Umsetzung warten, realisiert werden. „Dies ist ein Meilenstein der Energiewende“, betont Gerhard Fida, Obmann-Stellvertreter des Fachverbands Gas Wärme und Geschäftsführer der Wiener Netze.