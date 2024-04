Die Liste praktischer, alltagstauglichen und ressourcenschonenden Werkzeuge für Installateure, die das Unternehmen BA-Bachler e.U. anbietet, wurde um eine knallige Neuheit erweitert.

Das X-BUCKET System öffnet diverse Möglichkeiten: Der mit 0,9 mm verstärkte und formbare 20-Liter-Eimer dient als Ablauftrichter, Auffangkübel oder Abpumphilfe in jeder noch so engen Situation. Nach dem Plug-and-play-Prinzip lässt sich die mitgelieferte Gummimanschette direkt an die defekten Rohre oder Behälter anstecken und das Medium mit der Pumpe sauber abtransportieren. Der Akku besitzt einen DC-12-Volt-Standard-Anschluss, sodass das System mit bereits vorhandenen Akkus (12 V oder 18 V) betrieben werden kann.