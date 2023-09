Von 05. - 09. September 2023 finden in Polen (Gdansk/Danzig) die 8. Berufseuropameisterschaften EuroSkills

statt. Die EuroSkills Bewerbe sind die größte Veranstaltung für Berufsbildung und Kompetenzexzellenz in Europa. Rund 600 junge qualifizierte Fachkräfte unter 25 Jahren werden in Danzig aus 32 WorldSkills Europe Mitgliedsländern willkommen geheißen und in 43 offiziellen Wettbewerbsberufen an den Start gehen. Rund 100.000 Besucher werden von den Veranstaltern erwartet.

Der 3-tägige EuroSkills-Wettbewerb wird in der einem der modernsten Messe- und Kongresszentren Polens, der AmberEXPO ausgetragen.

Unmittelbar neben der AmberEXPO befindet sich die Polsat Plus Arena Gdańsk, ein Fußballstadion, in dem sowohl die Eröffnungsfeier am 05.09. als auch die Schlussfeier am 09.09. stattfinden werden.