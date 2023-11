Für den Großteil der neuen Bestimmungen gilt eine 18-monatige Übergangsfrist. D. h., die Mitgliedsstaaten haben bis 21.05.2025 Zeit, um RED III in nationales Recht umzusetzen. In Österreich bedeutet das einen Eingriff in verschiedene Gesetzesmaterien und voraussichtlich auch den Beschluss neuer Gesetze, wie Dr. Eva Talic, Generalsekretärin der IG Holzkraft betont: „Die RED III enthält sehr detaillierte Bestimmungen, vor allem hinsichtlich Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energien, die nicht in bestehende Gesetze, wie etwa das EAG, aufgenommen werden können. Hier wird es neue Gesetzesinitiativen brauchen, zum Beispiel das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz.“

Die IG Holzkraft begrüßt die neue Richtlinie, die eine große Chance für den Ausbau erneuerbarer Energien europaweit darstelle. Eine möglichst rasche Umsetzung in nationales Recht wäre laut Interessensvertretung wünschenswert.

„Je schneller die RED III in nationales Recht umgesetzt wird, desto besser. Das gilt sowohl für sehr positiv besetzte Themen, wie die schnelleren Genehmigungsverfahren, als auch für eher herausfordernde Themen, wie die überarbeiteten Nachhaltigkeitskriterien für Biomasse“, hält Talic fest und ergänzt: „Je früher es Rechtssicherheit in allen Bereichen gibt, desto schneller können auch die betroffenen Unternehmen mit der Umsetzung anfangen.“

Auch andere Verbände fordern eine rasche Umsetzung

Anm. d. Red. : Im Juni und September 2024 wird in der EU bzw. in Österreich gewählt - die politischen „Karten“ werden neu gemischt. Die Frage, ob es bis dahin zu einer entsprechenden Umsetzung von RED III durch die aktuelle Bundesregierung vor dem Wahltermin in Österreich kommt, kann mit Spannung verfolgt werden.

Zur Orientierung: Das neue Energieeffizienzgesetz benötigte über 960 Tage, bis es dann am 15.06.2023 in Österreich in Kraft trat.