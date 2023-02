„Dieser technologieoffene Zugang der EU stellt die richtige Herangehensweise dar, um unsere ambitionierten Klimaziele zu erreichen. Wir brauchen keine Diskussion über Gasanwendungsverbote, sondern Planungssicherheit für Investitionen in Grünes Gas und zur Adaptierung der Gasinfrastruktur in Richtung Wasserstoff“, sagt Mock. „Daher ersuchen wir Energieministerin Leonore Gewessler endlich Maßnahmen zur Forcierung von Grünem Gas und Wasserstoff in Österreich zu setzen. Sowohl die Umsetzung des EAG, das im Frühjahr angekündigte Grün-Gas-Gesetz oder die Wasserstoffstrategie lassen auf sich warten.“ Gefragt sei jetzt rasches Handeln, um das Ziel von fünf Terawattstunden Grünes Gas im Gasnetz bis 2030 zu erreichen.