Am österreichischen Markt ist die Nachfrage nach Wärmepumpen in den vergangenen Jahren jährlich durchschnittlich um 8 bis 10 Prozent gewachsen. Auch für 2021 prognostiziert KNV eine deutliche Steigerung: „Wir erwarten für 2021 ein Marktwachstum zwischen 20 und 30 Prozent. Einerseits, weil das so wichtige Thema der Energiewende nun in Politik und Gesellschaft angekommen ist, andererseits sind wir davon überzeugt, dass sich die Wärmepumpe als energieeffizientes Heizsystem im Bereich Bauen und Wohnen durchsetzen wird“, so Peter Leitner. Erdwärmepumpen standen aus preislichen und bautechnischen Gründen lange im Schatten der Luftwärmepumpen. So sind Luftwärmepumpen im Vergleich zu Erdwärmepumpen am österreichischen Markt auch führend. „Das Verhältnis liegt bei 80 Prozent Luftwärme und 20 Prozent Erdwärme“, so Leitner über die heimischen Marktverhältnisse.