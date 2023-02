„Die Integration von Capricorn in die Uponor Gruppe ist voll im Plan, der Auftritt unter der gemeinsamen Marke Uponor ist nun der nächste wichtige Schritt. Die Übernahme von Capricorn war ein Meilenstein in der Wachstumsstrategie von Uponor in Europa. Osteuropa und Polen sind für uns bedeutende Märkte für weiteres, kontinuierliches Wachstum auf dem gesamten europäischen Kontinent. Mit dem neuen Standort in Świebodzice haben wir unsere Präsenz vor Ort weiter gestärkt. Capricorn trägt mit seiner Kompetenz bei Fußbodenheizungen und vorgefertigten Lösungen maßgeblich dazu bei, unsere Wachstumsziele zu erreichen“, erklärt Goran Kovacev, Senior Vice President Building Solutions - Europe. „Mit der erfolgreichen Integration von Capricorn in die Uponor Gruppe haben wir unser Produktportfolio im Bereich Flächenheizung und -kühlung sowie Trinkwasser und weiterer Anwendungen noch einmal deutlich erweitert. So treiben wir auch das Thema Energieeffizienz in all unseren europäischen Märkten weiter voran.“

„Wir freuen uns, dass die Capricorn Mitarbeitenden nun zur Uponor Familie gehören“, sagt Jacek Dobrowolski, Vice President Building Solutions - Europe Sales and Marketing für Osteuropa.