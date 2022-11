Um die Zahlen einordnen zu können, wird in der Studie ein aufschlussreicher Vergleich angestellt: Die Wärmebereitstellung von Wärmepumpen (oberflächennahe Geothermie und Umweltwärme) lag im Jahr 2019 in Deutschland bei 14,7 TWh, die Solarthermie lieferte 8,5 TWh. Im selben Jahr erbrachte die Wärmerückgewinnung aus Nichtwohngebäuden 27,6 TWh und damit rund 20 % mehr Wärme als Wärmepumpen und Solarthermie gemeinsam.

Für 2030 kann laut der Studie eine jährliche Wärmebereitstellung durch die WRG von rund 46 TWh in Nichtwohngebäuden abgeschätzt werden. Der elektrische Aufwand für den Betrieb dieser WRG‐Einrichtungen beträgt dann rund 2,2 TWh/a. Damit wird die primärenergetische Einsparung im Jahr 2030 bei voraussichtlich 46,7 TWh/a liegen und die jährliche CO 2 ‐Einsparung bei rund 12,7 Mio. t.

Die „Studie zur Entwicklung des Energieeinsparpotenzials der Wärmerückgewinnung aus zentralen Raumlufttechnischen Anlagen in Nicht‐Wohngebäuden in Deutschland“ steht auf der FGK-Website unter „Dokumente und Literatur“ bereit.