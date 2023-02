Das neue Jahr begann für ENGIE Refrigeration mit einer Expansionsoffensive: Seit 1. Jänner 2023 setzt das Unternehmen auf Klötzl als Distributor in Österreich.

Fortan wird Klötzl sowohl die Kältemaschinen und Wärmepumpen von ENGIE Refrigeration in Österreich vertreiben, als auch die entsprechenden Serviceleistungen bei den Anlagen der Kunden (m/w/d) durchführen.

Gemeinsam wollen die beiden Partner bestehende und neue Kunden (m/w/d) ansprechen und ihnen das Produkt- und Serviceportfolio von ENGIE Refrigeration näherbringen. Jochen Hornung, Geschäftsführer von ENGIE Refrigeration, erklärt: „Die DACH-Region gehört zu den Kernmärkten von ENGIE Refrigeration. Uns ist es wichtig, hier nah bei unseren Kunden:innen zu sein und ihnen die besten Produkte und den besten Service zu bieten. Wir freuen uns, mit Klötzl in Österreich einen starken Partner an unserer Seite zu haben.“