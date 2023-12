Der „diversifizierte Energieträgermix“ steht für sichere Energieversorgung und mehr Unabhängigkeit von Stromimporten. Sein Fundament ist die gut ausgebaute Gasinfrastruktur. Allein Österreichs großvolumige Gasspeicher haben derzeit eine Kapazität von rund 97 TWh. Diese Energiemenge entspricht in etwa 40 % des heutigen Gesamtenergiebedarfs Österreichs.

Die vorhandenen Gasspeicher stellen in Zukunft auch die „Batterien“ für die Energiewende dar. Sie werden künftig auch klimaneutrale Gase wie grünen Wasserstoff aus Wind und Photovoltaik speichern können, bis er benötigt wird.

Die Gasspeicher sind also nicht nur Garant der Versorgungssicherheit des Landes, sondern bilden auch eine solide Basis für den Aufbau einer Wasserstoff- und Biomethanindustrie in Österreich.

Dass sich in Österreich seit heuer der weltweit erste geologische Wasserstoff-Speicher befindet, wo erneuerbarer Strom in Form von Wasserstoff bereits speicherbar gemacht wird, sei an dieser Stelle angemerkt (HLK berichtete ausführlich in der Printausgabe VI-2023).