Darüber hinaus entwickeln die Partner Monitoring-Lösungen, um unnötigen Wärme- und Wasserverlusten vorzubeugen. ReMoni wird dazu Echtzeit-Pilotversuche in Wohngebäuden in Dänemark starten, sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich. Ziel ist es, Heizsysteme auf der Grundlage von nicht-invasiven, also beispielsweise auf Rohren angebrachten IoT-Sensoren und von KI- Technologie zu optimieren.



„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit ReMoni bei der Entwicklung dieses neuen Energiemonitoring-Dienstes. Für Uponor ist das ein konsequenter nächster Schritt, um Gebäude noch nachhaltiger zu machen“, sagt Karsten Hoppe, President, Building Solutions Europe bei der Uponor Gruppe.



Bo Eskerod Madsen, CEO von ReMoni, fügt hinzu: „Wir sind froh, Uponor an unserer Seite zu haben. Uponor profitiert von unserem Sensor- und KI-Know-how und wir von der umfassenden Kompetenz unseres Partners im Gebäudeenergiemanagement. Gemeinsam werden wir unsere Kunden dabei unterstützen, die Energieeffizienz ihrer Gebäude auf ein ganz neues Level zu heben."