Das Online-Seminar von Armstrong Fluid Technology, dem Spezialisten für nachhaltige Gebäudetechnik, findet am Dienstag, den 24. Oktober (von 11:30 bis 12:30 Uhr) statt.

In dem Webinar „Vorteile der Verwendung von Armstrong Systemen in SHK“ erhalten Planer, Bauunternehmen und Bauherren einen Überblick zu den verschiedenen Armstrong-Systemen, von einzelnen Pumpen bis hin zu kompletten werksgefertigten verpackten Systemen.