Eine Notheizung bei einem Schaden am Heizsystem, eine Lösung gegen das Einfrieren der Rohre und eine optimale Komplettlösung für das Trocknen von Estrich: All das leistet der E-TECH M als mobile Elektroheizzentrale auf Rädern. Damit ist das Gerät der ideale Begleiter auf Baustellen im Zuge von Neubau- und Sanierungsprojekten, sowie in Notsituationen, wenn z.B. die Heizung ausfällt. Der E-TECH M punktet mit einer Reihe von Vorzügen und zeichnet sich bei Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit, Ausführung und Wartung durch die allerhöchsten Standards aus.



„Als innovativer Hersteller ist es unser Ziel, die Kund:innen mit energieeffizienten Lösungen für alle Anwendungen bei Neubau- und Sanierungsprojekten zu unterstützen. Diesem Anspruch werden wir nun auch mit der von unserem Schwesterunternehmen ACV konzipierten und marktweit einzigartigen, flexiblen Elektroheizung auf Rädern gerecht.“, freut sich Martin Hagleitner, CEO der Austria Email AG.