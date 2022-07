Vasco ist ein Produzent von Design- und Bad-Heizkörpern, Flachheizkörpern, Wohnraum-Lüftungsanlagen sowie Flächen-Heizungen. Seit über 40 Jahren entwickelt und fertigt der Hersteller Produkte für ein komfortables Raumklima. Im Fokus: Heizen und Kühlen.

Das Unternehmen bietet für den Komfort in Häusern und Gebäuden alles aus einer Hand – von Heizungs- bis zu Lüftungslösungen. Mit seinen drei Marken Vasco, Brugman und Superia agiert das Unternehmen Vasco erfolgreich in Europa und exportiert ebenfalls nach Japan, in die USA, Tunesien und Neuseeland.

Sitz der Unternehmenszentrale ist Dilsen-Stokkem (Belgien). Die Produktionsstandorte befinden sich in Belgien, den Niederlanden und in Polen. Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeiter und gehört zur Schweizer Arbonia Group.