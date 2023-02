Die Gründer des in Seattle, USA, ansässigen Unternehmens sind zwei Harvard-Doktoranden. In ihrer 30-Millionen-Dollar-Investitionsrunde beteiligen sich US-Fonds wie Starlight, Valo und At One an dem Unternehmen. Alle bisherigen Investoren, darunter Mehrheitsaktionär Bill Gates, haben in der neuen Runde ihr Investment ausgebaut.



"80 % der europäischen Gebäude und Räume werden mit Gas beheizt, daher spielt der europäische Markt in unserer Planung eine wichtige Rolle. Die neue vorgeschlagene EU-Taxonomie spielt uns in die Hände, da unsere Technologie Erdgas wirklich nachhaltig machen wird und gleichzeitig für zukünftige Wasserstoffnetze bereit ist. Wir sind froh, Extantia an unserer Seite zu haben, um uns bei der Umstellung Europas auf eine nachhaltigere Wärme- und Stromversorgung zu unterstützen", erklärt Tony Pan, Mitbegründer und CEO von Modern Electron.



"Diese Lösung kann schnell eine bedeutende Größenordnung bei der Reduzierung von Treibhausgasemissionen erreichen. Modern Electron ist bestrebt, eine Lösung für den 'Elefanten im Raum' zu finden. Ihre Technologie kann die bestehenden Gebäude dekarbonisieren, die heute 80 % des Verkaufs von Heizgeräten ausmachen", fährt Sebastian Heitmann fort.