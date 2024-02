Im Mittelpunkt der Messe-Auftritte von LINK3 im Frühjahr 2024 stehen die verschiedenen Speichertypen des österreichischen Unternehmens – sie lassen sich mit allen Wärmeerzeugern und weiteren Energielieferanten effizient verbinden.

Gestartet wird auf der Webuild Energiesparmesse in Wels vom 06. bis 08.03.2024 (in Halle H20, Stand C350). Es folgt die SHK+E Essen vom 19. bis 22.03.2024 (in Halle 1 am Stand 1D27). Schließlich ist LINK3 in Nürnberg zur ifh Intherm vom 23. bis 26.04.2024 (in Halle 4 am Stand 4.205A) anzutreffen.