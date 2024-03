Energieeffiziente Anlagen für natürliche Kältemittel sind ein drängendes Thema in der gesamten Branche. BITZER verfügt über langjährige Erfahrung in der Anwendung natürlicher Kältemittel mit bewährten Technologien für Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik und baut seine Expertise in diesem Bereich aus.

Auf der diesjährigen Mostra Convegno Expocomfort in der Fiera Milano (Pavillon 11/ Stand C31/D42) stellt BITZER vom 12. bis 15. März 2024 deshalb sein breites Portfolio an energieeffizienten Produkten und Lösungen für R290 (Propan) und R744 (CO 2 ) vor. So sind die neuen Ecoline 8-Zylinder-Hubkolbenverdichter für transkritische CO 2 -Anwendungen um bis zu 10 % energieeffizienter als herkömmliche 6-Zylinder-Verdichter auf dem Markt, rechnet das Unternehmen vor.