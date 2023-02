Moderne Gasbrennwertthermen können ihre Heizleistung gut skalieren und sind „renewable ready“ – sie lassen sich also auch nachträglich mit erneuerbaren Energiequellen kombinieren. Zusammen mit einer Solarthermie übernimmt diese das Erwärmen des zu verbrauchenden Wassers im Sommer. Im Winter kann ein Pelletofen mit eingebauter Wassertasche als Heizquelle zugeschaltet werden. Moderne Brennwertkessel sind elektronisch gesteuert und passen die Heizleistung flexibel an die Heizlast an. Verbaute ebm‑papst Komponenten mit großer Modulationsbreite können die Effizienz des Gesamtgeräts steigern. Die Verbrennungsregelungen CleanEco (pneumatisch) als auch CleanVario (elektronisch) bieten ein hierzu aufeinander abgestimmtes Komplettsystem aus Boiler Control Unit (BCU), Gasventil, Venturi und Gasgebläse. CleanVario ist als gasadaptives System für zukünftige Brennstoffe, wie Wasserstoffbeimischung, Flüssiggas oder Biomethan gerüstet und kann auch bei erhöhten Schwankungen eine konstante Leistung bringen.