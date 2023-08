„Bei der Installation ist klar die Geschwindigkeit der ausschlagbebende Faktor“, erklärt Mario Kokot, Vertriebsleiter bei Aschl (1A Edelstahl GmbH). Für die schnelle Installation von Trinkwasser-, Heizungs- und Kühlanlagen hat der Edelstahlspezialist ab sofort hochwertige Presskugelhähne im Produktsortiment. „Bisher haben wir als Kundenservice in beide Gewindeanschlüsse ein auf Pressmuffe aufgedichtetes Übergangstück eingeschraubt“, so Mario Kokot. „Die neuen Presskugelhähne ersparen uns das und können bei der Installation ganz easy direkt in die Leitung eingepresst werden.“ Das Absperrventil steuert so den Durchfluss einer Flüssigkeit mithilfe der drehbaren Kugel.

Die Presskugelhähne mit DVGW-Zulassung sind mit unterschiedlichen Durchmessern von 15 mm bis 54 mm erhältlich. Kugel und Gehäuse bestehen aus hochwertigem V4A Edelstahl und sind deshalb für Trinkwasser-Installationen sowie für entölte Druckluft (druckbeständig bis 16 bar) geeignet.

Mit den neuen Presskugelhähnen lassen sich Heizungs-, Kühl-, und Trinkwasseranlagen schnell und einfach installieren. Der Kugelhahn ist als Absperrarmatur bereits fix und fertig zum Verpressen in der Leitung, es sind keine Übergänge auf Gewinde nötig.

Wie bei allen Produkten von Aschl wird eine lange Lebensdauer garantiert. Der Werkstoff Edelstahl sowie die hochwertigen EPDM-Dichtungen machen die Presskugelhähne dauerhaft temperatur- und korrosionsbeständig.

Mehr Infos gibt es im Aschl Onlineshop.