Ab sofort ist das TopMeter Plus auch in einer Variante aus Kunststoff erhältlich. Die Kunststoff-Version besitzt exakt dasselbe Einbaumaß sowie eine identische Schlüsselweite und ist somit 1:1 austauschbar mit dem aktuellen TopMeter bzw. TopMeter Plus. Auch in der Handhabung, Funktion, Qualität und DIN-Norm-Erfüllung soll die Kunststoff-Version der Messingausführung in nichts nachstehen.