In der Region Mitte engagiert sich Sven Lautenschläger als Area Sales Manager. Der staatlich geprüfte SHK-Techniker mit zwei abgeschlossenen Ausbildungen ist Spezialist darin Anlagen in Sachen Systemwasser zu planen und zu optimieren. Darüber hinaus bringt er Erfahrungen aus dem technischen Vertrieb mit.



Wilhelm Diebolder verstärkt das Team als Area Sales Manager in der Region Süd. Der gelernte Zentralheizungs- und Lüftungsbau-Meister kennt die Branche und ihre Anforderungen gut, u. a. durch seine Positionen bei bekannten Unternehmen aus dem Heizungsbereich. Zudem verfügt er über den Abschluss Kaufmann des Handwerks. Diese vielfältigen Erfahrungen wird er seinen Kunden im Süden Bayerns und Baden-Württembergs zugutekommen lassen.