„Wir gratulieren den Gewinnern der Daikin Service Games Central Europe 2023. In diesem spannenden Wettbewerb zeigten alle 33 Finalisten ein hohes Maß an Kompetenz und es war beeindruckend zu sehen, wie die besten Daikin-Servicetechniker in der Region Mittel- und Osteuropa ihr Wissen in die Praxis umsetzen konnten. Wir danken allen, die sich der Herausforderung gestellt haben", sagte Balazs Zuggo, Geschäftsführer von Daikin Ungarn – er war Gastgeber des internationalen Wettbewerbs in Budapest.