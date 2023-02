Den Gebäudebereich sieht der VÖK auf einem guten Weg Richtung Zukunft. In den kommenden Jahren ist jedoch das enorme Potenzial im Bereich Gewerbe und Industrie zu heben. Österreich müsste hier statt mit Zertifikaten zu handeln, zu echten Energieeinsparungen kommen und ausreichend erneuerbare Energie zur Verfügung stellen, so die Einschätzung des Branchenverbandes.



In der EU gewinnen Innovationen wie Hybridanlagen (Wärmepumpen mit einem gasbetriebenen Back up heater), Brennstoffzellen (Strom + Wärme), oder miniBHKWs zunehmend an Bedeutung. In Österreich spielen diese Anlagen leider noch kaum eine Rolle, da im Fördersystem der österreichischen Bundesregierung nur monoenergetische Systeme vorgesehen sind. Dabei wären diese Systeme ein wichtiger Beitrag, auch zur Entlastung der Stromnetze im Winter.



Die EU wird verstärkt den Fokus auf den Gebäudebereich legen: Die geplante Novelle zur Gebäuderichtlinie sieht sehr ambitionierte Vorgaben für Gebäude und Heizung vor. Diese werden allerdings nur durch ein mindestens ebenso ambitioniertes Anreizsystem und mit einem technologieoffenen Zugang erreicht werden können und der fehlt in Österreich noch.