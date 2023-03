Hochwertige Deckenstrahlplatten mit integrierten LED-Leuchten lassen sich in nahezu allen Hallen und öffentlichen Anlagen einsetzen. Die ausgefeilte Konstruktion, die beispielsweise in Sporthallen mit der KSP LED Premium Akustik Sport eingesetzt wird, punktet gleich mit mehreren Faktoren: gleichmäßige Wärmeabgabe, beste Ausleuchtung, Einsparung an Material und Montagezeit sowie Langlebigkeit.

Kommt es bei Projekten auf ein geringes Gewicht und eine hohe Wärmeleistung der Deckenstrahlplatten an, empfiehlt sich das Modell KIT. Das System ist modular konzipiert: Aus einem Grundmodul KIT I von 330 mm Breite lassen sich bei Bedarf drei weitere Größen bis zu einer Gesamtbreite von 1.500 mm (KIT IV) zusammenfügen.

Des Weiteren erläutern die Spezialisten von RMBH während der ISH 2023 (13. – 17. März in Frankfurt a. M.) das Baukastensystem KSP to go, die Deckenstrahlplatten für kleinere Bauprojekte. Dieses wurde im letzten Jahr durch neue LED-Leuchten und Regelungskomponenten komplettiert.

Bei allen Deckenstrahlplatten setzt die RMBH GmbH auf hohe Energieeffizienz, lange Lebensdauer und Nachhaltigkeit. Die Elemente sind DIN-geprüft und Keymark-zertifiziert. Daher gewährt das Unternehmen eine Garantie von 10 Jahren auf die Platten.