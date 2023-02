Mit einem Anteil von 53 % hat sich Biomasse zum wichtigsten erneuerbaren Energieträger in Österreich entwickelt. Die Raumwärme der österreichischen Haushalte wird zu über 40 % aus Biomasse erzeugt. Das beinhaltet auch biogene Fernwärme, die in etwa 2.400 dezentralen Biomasseheizwerken und 150 Holzkraftwerken erzeugt wird. Die Fernwärmeerzeugung aus Biomasse hat sich in den letzten 15 Jahren mehr als verdreifacht; schon 48 % der Fernwärme in Österreich sind biogener Natur.