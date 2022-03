Damit es beim Heizen nicht laut wird

Aus diesem Grund bieten BHKW-Consult und das BHKW-Infozentrum bereits seit einigen Jahren Seminare zu „Schallschutz moderner Heizzentralen“ an. Thematisiert wird in diesem Seminar der konzeptionelle und bauliche Schallschutz beim Einsatz von BHKW, Wärmepumpe und Heizkessel.

Ziel ist es, einen optimalen Schallschutz bereits bei der Konzeption anzulegen und dadurch erhebliche finanzielle Schäden sowie technische Mehraufwendungen zu verhindern. Bisher wurden sieben Präsenzseminare mit insgesamt 110 Teilnehmenden realisiert.

Am 24. März 2022 wird von 9 bis 17 Uhr ausnahmsweise ein Online-Seminar angeboten.