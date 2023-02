„Interessant ist dieses Modell für unsere Genossenschaft, weil unsere alten Heizungsanlagen erneuert werden, ohne dass dies für uns eine größere Investition auf einen Schlag erfordert“, so der Vorstand. Als Partner für das laufende Projekt ist die Ohra Energie GmbH im Boot, die in den einzelnen Objekten Gas-Brennwert-Kaskaden aus dem Hause Brötje nutzen will. Die Modernisierungsmaßnahmen begannen bereits Ende 2019 und sollen im Sommer 2022 abgeschlossen sein. Die Bewirtschaftung der ersten Anlagen für 150 Wohnungen hat der Versorger bereits Anfang 2021 übernommen. Das gesamte Bauvorhaben wurde und wird im bewohnten Zustand umgesetzt. Insgesamt kommen in der Sanierungsmaßnahme 17 Gas-Brennwertgeräte zum Einsatz. Die Bandbreite umfasst Kessel mit Leistungen von 28 (38) kW bis hin zur Kaskadenanlage von 3 x 110 kW.