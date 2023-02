Beispielsweise bietet Brötje die Profi Service App kostenlos in den jeweiligen Stores. Damit bekommt der SHK-Fachhandwerker ein digitales Werkzeug an die Hand, mit dem er seine Arbeit am Heizkessel effizienter gestalten kann. Die App besteht aus zwei Teilen, dem Bindemodul zwischen App und Kessel, PSSW/PSSB, und der Profi Service App. Das PSSW/PSSB (erhältlich im Großhandel) wird an den Heizkessel angeschlossen und stellt eine schnelle lokale WLAN oder Bluetooth-Verbindung zum Tablet oder Smartphone her. Sobald die Profi Service App gestartet wurde, erkennt sie von selbst, mit welchem Heizkesseltyp sie verbunden ist. Dadurch erhält der Monteur direkten Einblick in das Gerät, mit allen relevanten Informationen. Ohne das PSSW/PSSB-Modul dient die smarte Software als digitales Nachschlagewerk für Brötje Heizkessel und Wärmepumpen. So hat der Handwerker Anleitungen und Erläuterungen zu Störungsmeldungen jederzeit zur Hand.