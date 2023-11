Die Bosch Home Comfort Group setzt auf ein diversifiziertes Portfolio, um Klimaziele im Gebäudesektor zu erreichen. Wärmepumpen und Wärmepumpen-Hybride sind dabei essenzielle Bestandteile für die Dekarbonisierung der allein in Europa 200 Millionen Gebäude. „Unsere Wärmepumpen sind „Made in Europe“, sagt Jan Brockmann, CEO der Bosch Home Comfort Group. „Unsere Ingenieure, Forscher und Entwickler arbeiten innerhalb unseres Fertigungsnetzwerks Hand in Hand und entwickeln Wärmepumpen auf dem technologisch neuesten Stand“, ergänzt er. „Mit den hohen Investitionen und dem weiteren Ausbau in Aveiro treiben wir die Elektrifizierung im Gebäude voran und verbinden Wohnkomfort mit grüner Technologie“, fügt Brockmann hinzu.

Die Bosch Home Comfort Group entwickelt und produziert in Aveiro bereits seit vielen Jahren Technologien für die Warmwasserbereitung. Am Standort ist zugleich auch die Entwicklung von Wärmepumpen für Südeuropa angesiedelt. In Aveiro werden zudem die Außeneinheiten und wandhängenden Inneneinheiten für die neue, besonders leise Wärmepumpengeneration Compress 5800i AW und Compress 6800i AW gefertigt (die mit dem umweltfreundlichen Kältemittel Propan arbeiten). Hierbei kann auf die Erfahrungen aus dem Produktgeschäft von an der Wand montierten Warmwasserbereitern zurückgegriffen werden. Die Compress 5800i AW und Compress 6800i AW wurde standortübergreifend gemeinsam von verschiedenen Teams aus Wernau und Aveiro entwickelt und in einem Fertigungsverbund mit Aveiro, Eibelshausen und Tranås produziert.

Im mittelhessischen Eibelshausen startete dafür zu Jahresbeginn eine Produktionslinie für die Inneneinheit der neuen Wärmepumpengeneration. Die Besonderheit der neuen Fertigungslinie besteht darin, dass die Speicher noch vor Ort in die Inneneinheit der Wärmepumpe eingesetzt werden, was bisher beim Fachhändler erforderlich war. Dadurch reduziert sich die benötigte Installationszeit beim Endverwender deutlich. Gleichzeitig steigt die System-Robustheit und Transportwege werden eingespart. Dabei profitiert die neue Linie von der jahrzehntelangen Erfahrung des Werks Eibelshausen im Bau von Warmwasserspeichern.

Tranås als traditioneller schwedischer Wärmepumpenstandort fertigt einen Teil der Außeneinheiten und greift auf die langjährige Technologie-Erfahrung zurück. Hier werden bereits seit 2006 Wärmepumpen für die Bosch Home Comfort Group entwickelt und gefertigt. Der Fokus in der Entwicklung sind dabei Produkte für den nordeuropäischen Markt.