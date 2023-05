Mit der Akquisition von OJ Electronics A/S investiert BITZER als Spezialist für Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik in die Erweiterung seines Leistungsspektrums für elektronische Komponenten. Denn OJ Electronics A/S ist in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Steuerungslösungen für Lüftungsanlagen und elektrische Fußbodenheizungen tätig.

Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Steuerungen und Schalttafeln für Lüftungsgeräte sowie Antriebe für Ventilatoren und Verdichter in Lüftungssystemen und Thermostate für elektrische Fußbodenheizungen.

Das Unternehmen beschäftigt über 180 Mitarbeiter (m/w) im Firmensitz in Sønderborg, Dänemark.