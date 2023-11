Der Ausbau erneuerbarer Energien konzentriert sich hauptsächlich auf Strom und selbst hier läuft es eher schleppend. Andere Bereiche wurden (bzw. werden) vernachlässigt und diese Versäumnisse der letzten Jahrzehnte sind nur sehr schwer aufzuholen. Der dadurch entstandene Höhenflug der Energiepreise nötigt(e) die Politik immer stärker in den Markt einzugreifen.

Auch die Biogasbranche ist von diesen Entwicklungen stark betroffen. Durch den volatilen Energiemarkt kann der Biogassektor seine Stärken in Zeiten hoher Strompreise voll ausspielen. Biogasanlagen sind die schnellst verfügbare und am weitesten entwickelte Technologie, um Biomethan als Ersatz von Erdgas bereitzustellen. Mit dem Erneuerbaren Ausbau Gesetz wurden die ersten Rahmenbedingungen dafür gesetzt. Nun wartet die Branche auf das letzte fehlende Puzzlestück: das Erneuerbare Gase Gesetz.

Beim diesjährigen Biogaskongress in Linz wird auch dieser Themenkreis aufgegriffen. 25 hochkarätige Vorträge, 40 Fachaussteller werden zu den aktuellen Herausforderungen informieren. Die Veranstalter (Green Gas Service und Kompost & Biogas Verband Österreich) erwarten bis zu 400 Besucher (m/w/d), die sich am 30. November und 1. Dezember 2023 im WIFI in Linz nicht nur informieren, sondern auch austauschen und vernetzen können.