Bester Installateur-Lehrling kommt aus Niederösterreich

Der diesjährige Wettkampf der Installations- und Gebäudetechniker fand vom 24.-26. März 2022 im SHL Center Wien, dem Ausbildungszentrum der Wiener Installateure in Strebersdorf, statt. Der Niederösterreicher Lukas Hagler gewann, den zweiten Platz belegte der Tiroler Johannes Gstrein von der Firma Grutsch Technik GmbH in Arzl im Pitztal. Die Bronze-Medaille ging an den Oberösterreicher Gerald Steindl vom Lehrbetrieb Ernst Grillenberger GmbH in Baumgartenberg.

Bundeslehrlingswart Landesinnungsmeister-Stellvertreter Gerald Kopsa und Bundesinnungsmeister-Stellvertreter KR Karl Pech gratulierten den Gewinnern bei der Siegerehrung und überreichten neben Urkunden und Gold-, Silber- und Bronzetrophäen die Preisgelder der Bundesinnung und des Bundesministeriums, WIFI-Bildungsgutscheine und Sachpreise.

Trotz der erschwerten Bedingungen aufgrund besonderer Covid19-Maßnahmen konnte der diesjährige Bundeslehrlingswettbewerb unter Einhaltung aller gebotenen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen erfolgreich durchgeführt werden – mit der gleichen Qualität wie in den Vorjahren.