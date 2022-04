Bei bösch wird es kalt-warm

Ein Produkt am Messestand von bösch in Halle 20, Stand F150 ist die neue Wärmepumpe Mozart. Sie überzeugt mit einem kompakten, modernen und symmetrischen Re-Design und zwei Leistungsklassen. Das Gerät wurde komplett in der EU entwickelt und produziert.

Das integrierte, hochauflösende und kapazitive 7” Touch Display ist selbsterklärend und übersichtlich. Ohne weiteres Zubehör ist die Regelung fernwartungsfähig. Webbasiert kann die Wärmepumpe über einen PC, Tablet oder Smartphone gesteuert werden. Mozart und Klimt haben eine integrierte Wärmemengenzählung mit COP-Ermittlung und ebenso eine integrierte witterungsgeführte Regelung.



Die Kühlfunktion ist in der neuen Wärmepumpe serienmäßig integriert. Dank dem umweltschonend Kühlmittel R32 und der Effizienz (COP von 4,8 (A2/W35)) ist sie zu 100 Prozent förderfähig.

Die außen aufgestellten Luft-Wärmepumpen sind mit ihrem Eulenflügelventilator besonders schalloptimiert und wetterfest ausgeführt. Die Luft-Wärmepumpen arbeiten dank eines großen Verdampfers und durch einen großen Modulationsbereich des Verdichters, des Ventilators und der Ladepumpe flüsterleise. Der Flüstermodus kann einfach bei Bedarf aktiviert werden.