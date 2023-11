Bevor es auf den beiden Bühnen thematisch zur Sache geht, erwartet die Teilnehmenden eine interessante Keynote.

„Nachhaltigkeit diesseits und jenseits des Gebäudebereichs – sind wir noch zu retten?“ lautet der Keynote-Titel von Prof. Estelle Herlyn. Auf Ihre Antworten und Aussagen, darf man gespannt sein. Denn es gibt viele mögliche Wege/ Antworten auf die Herausforderungen der Energie-/Klimawende - aber sind die momentan (von der Politik) favorisierten Strategien für (den Wirtschaftsstandort und die Menschen in) Europa gut? Und wie sieht das in anderen Ländern aus?

Als Mitglied der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome, Vorstandsmitglied des Vereins Global Energy Solutions e.V. und als Professorin sowie wissenschaftliche Leiterin des KompetenzCentrums für nachhaltige Entwicklung an der FOM Hochschule für Oekonomie/ Management in Düsseldorf ist Prof. Estelle Herlyn mit vielen Wegen/ Strategien zu mehr Nachhaltigkeit vertraut – einige davon werden am 09. November 2023 bei der AACI präsentiert.