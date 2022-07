Dabei zeigten sich große Unterschiede in der Beliebtheit der einzelnen Apps. Der komplexe Sachverhalt der Kundenzufriedenheit wurde mit einem „App-Zufriedenheit-Scores“ (AZS) auf einen vergleichbaren Nenner umgerechnet. Die Hargassner-App konnte sich in ihrer Kategorie der Heizungshersteller von 28 Apps an die Spitze setzen. Die mobile Hargassner-App ermöglicht Zugriff und Kontrolle der Hargassner Heizung rund um die Uhr von überall weltweit. In Echtzeit können Konfigurationen geändert und der Status überwacht werden