Die OMV, der Energie-, Kraftstoff- und Rohstoff- sowie Chemie- und Materialen-Konzern mit Sitz in Wien, befindet sich in einem Wandel. Ziel ist es, bis spätestens 2050 klimaneutral zu werden. 40 % der geplanten jährlichen Investitionen des Konzerns zur Unterstützung des organischen Wachstums sind für nachhaltige Projekte vorgesehen, so der Konzern. Im Rahmen ihrer Transformation investiert die OMV in Start-ups und Technologie-Vorreiter im Energiesektor und arbeitet mit ihnen zusammen, um so den Fortschritt in ihrem Low Carbon Business voranzutreiben. Bis 2030 sind rund 5 Mrd. Euro an Investitionen in Projekte wie kohlenstoffarme Geothermie, Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) und weitere Lösungen für erneuerbare Energien vorgesehen.

„Wir haben vor zwei Jahren einen eigenen Low Carbon Business Bereich gegründet, der seitdem sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene deutlich an Dynamik gewonnen hat“, erklärt Beri Gašo, OMV Executive Vice President Energy.