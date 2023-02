Das Außenmodul findet dank seiner kompakten Abmessungen überall seinen Platz – egal ob an der Hauswand oder am Boden. Das stehende Innenmodul (der Hydrotank) beinhaltet bereits einen Brauchwasserspeicher und verringert den Platzbedarf der Haustechnik. Das neue System ist auch als klassische Split-Wärmepumpe ohne Speicher erhältlich. Das noch kleinere wandhängende Innenmodul kann in engsten Platzverhältnissen situiert werden.



Die Split-Wärmepumpe verfügt über ein ausgeklügeltes Invertersystem, das die Leistung an den Bedarf anpasst. Es moduliert vollautomatisch und erreicht somit maximale Laufzeiten. Das Gerät erreicht die höchste Energieklasse A+++ dank modernster Wärmepumpentechnik und dem umweltschonenderen Kältemittel R32.