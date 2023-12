Große Freude herrscht beim AIT (Austrian Institute of Technology) und bei Takeda über den Mission Innovation Net-Zero Industries Award.

Brigitte Bach, Sprecherin der Geschäftsführung beim AIT: „Das Projekt AHEAD ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie die Partnerschaft von angewandter Forschung und Wirtschaft in Österreich innovative Wege geht, um gemeinsam die Herausforderungen der nachhaltigen Energieversorgung zu meistern. Unsere Forschung und Innovationen treiben nachhaltige und effiziente Technologien voran, die einen entscheidenden Beitrag zur Dekarbonisierung industrieller Prozesse leisten und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie stärken.“

Wolfgang Hribernik, Head of Center for Energy, beim AIT und NEFI Verbundkoordinator: „Wir freuen uns sehr über den Mission Innovation Net-Zero Industries Award für unsere gemeinsame Forschungsarbeit mit Takeda. Das Projekt AHEAD setzt neue Maßstäbe zur klimafreundlichen Wärmeversorgung industrieller Prozesse. Mit dem Innovationsnetzwerk NEFI haben wir die Möglichkeit neue Schlüsseltechnologien wie diese bei industriellen Anwendern wissenschaftlich zu begleiten und zu testen. Das reduziert das technische und wirtschaftliche Risiko der Betriebe am Weg zur Dekarbonisierung.”

Maria Löflund, Vorstand bei Takeda in Österreich und Leiterin der Produktionsstandorte in Wien: „AHEAD soll als Praxisbeispiel für Takeda weltweit, die gesamte pharmazeutische Industrie und auch für viele andere Industriebetriebe und Branchen dienen, die ihre Prozesse CO 2 -frei gestalten möchten. Darum haben wir heuer bei einem Event im Juni auch schon über 30 Vertreter*innen von anderen Industriebetrieben zu uns an den Standort Wien eingeladen, um ihnen das Projekt zu präsentieren und einen Austausch über nachhaltige Projekte zu starten. Nur gemeinsam können wir schneller einen merkbaren Beitrag gegen die Klimakrise leisten.“

Veronika Wilk, Projektleiterin AHEAD, Austrian Institute of Technology (AIT): „Das Projekt AHEAD ist ein wichtiger Meilenstein bei der Entwicklung von Industriewärmepumpen. Das AHEAD-System nutzt Abwärme aus der Kälteversorgung zur Produktion von Dampf und setzt dabei auf Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln und Dampfverdichtern. Dieses System ist damit auch sehr gut auf andere Branchen übertragbar. AHEAD soll als Praxisbeispiel für österreichische Industriebetriebe dienen, die ihre Prozesse dekarbonisieren möchten. Der Mission Innovation Net-Zero Industries Award ist eine Bestätigung unserer Arbeit und ein Ansporn, unseren Einsatz für eine nachhaltigere Zukunft fortzusetzen.“

Harald Erös, AHEAD-Projektleiter bei Takeda: „Das Forschungsprojekt AHEAD nimmt eine Vorreiterrolle ein und präsentiert eine umweltfreundliche Lösung zur Bereitstellung von Dampf für pharmazeutische Prozesse. Bisher wurde ein beträchtlicher Teil des Prozesswärmebedarfs in der Arzneimittelproduktion hauptsächlich durch Erdgas gedeckt. Jedoch ist dies im Rahmen des AHEAD-Projekts nicht mehr erforderlich, da ein innovatives Wärmepumpensystem mit 100 Prozent natürlichen Kältemitteln implementiert wird. Die Prämierung mit dem Mission Innovation Net-Zero Industries Award unterstreicht, dass wir mit AHEAD auf dem richtigen Weg sind und nicht nur für Takeda ein Leuchtturmprojekt umsetzen, sondern für die gesamte Industrie.“