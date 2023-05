Der 1926 geborene Giordano Valerio Riello war schon früh als Mechanik- und Elektro-Ingenieur im Familienunternehmen „Riello“ aktiv und technikbegeistert.

Onkel Pilade ermutigte Giordano Riello seine Kreativität in einem eigenen Unternehmen umzusetzen. Das tat er dann auch. Seine Idee und Ansporn: Jede italienische Familie sollte in den Genuss eines Klimagerätes kommen können. In den 1960er-Jahren ein kühner Plan: Klimaanlagen waren purer Luxus und teuer.

Giordano Valerio Riello war es, der 1961 das Unternehmen Riello Condizionatori gründete, das für Dritte Klimatechnik-Produkte fertigte, vor allem Fenster-Klimageräte. Aber schon bald erkannte G. Riello, dass das Unternehmen auch eigene Produkte auf den Markt bringen musste. 1963 wurden der Name und die Marke Aermec geboren. Heute produziert das Familienunternehmen Aermec eine Fülle von Klimatechnik-Produkten und -Anlagen (in Österreich bei Aersys erhältlich).

Das in Bevilacqua bei Verona ansässige italienische Unternehmen erweiterte sein Angebotsportfolio und die Fertigungstiefe stetig. So wurde u. a. 1970 mit Sierra eine eigene, sehr erfolgreiche Wärmetauschern-Produktion aufgebaut. Dieses und weitere entstandene einzelne, multinational agierende Teile des Familienunternehmens wurden in der Giordano Riello International Group zusammengefasst, die rund 1.800 Mitarbeitende beschäftigt.

„il Presidente“, wie Ing. Giordano Valerio Riello ehrfurchtsvoll von den Mitarbeitern tituliert wurde, gab kaum Interviews. Umso überraschter waren wir, als der Medienscheue Industrie-Magnat im Zuge unseres Werkbesuches bei Aermec in Bevilacqua eine Ausnahme machte. Eines der seltenen Interviews mit Ing. Giordano Valerio Riello konnte man in der HLK-Ausgabe 1-2/2018 lesen.

Am 14. Mai 2023 ist der „Lord of the air“, wie Ing. Giordano Valerio Riello in einer Firmenchronik genannt wurde, nahe Verona im 97. Lebensjahr verstorben.

Seitens des HLK-Teams möchten wir der Familie, den Angehörigen, und den Mitarbeitern unser tief empfundenes Beileid ausdrücken.