Alleine im Restmüll befinden sich 40 % organische Abfälle mit einem möglichen Energieertrag von 150 Mio. m³ Biomethan. Derzeit speisen bereits 15 Biomethanlagen das erzeugte Biomethan in das Erdgasnetz ein. Insgesamt könnten aus organischen Abfällen sowie Wirtschaftsdüngern und organischen Reststoffen der Landwirtschaft in Summe rund 1,5 Mia. m³ erneuerbares Biomethan produziert werden, wie es vom Verband heißt. Dies entspreche knapp 20 % des Gasverbrauches aus 2019. Mehr als verdoppeln könnte man diese Mengen durch die Nutzung von Holzgas, was ca. 40 % des Gasbedarfes durch inländische, nachhaltige und erneuerbare Erzeugung ersetzen würde.



Ca. 100 Mio. m³ Biomethan könnten relativ kurzfristig durch Umrüstung der bestehenden Biogasanlagen auf Gaseinspeisung zur Verfügung gestellt werden, so der Verband für Kompost & Biogas. Damit wären bis 2030 insgesamt 20 % Biomethananteil im Gasnetz möglich.