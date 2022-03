Aalberts übernimmt UWS und Heat-Power 24

Das Unternehmen UWS, das hauptsächlich in der DACH-Region tätig ist, entwickelt und fertigt Wasseraufbereitungssysteme zur Verbesserung der Performance von Heiz- und Kühlanlagen in umweltfreundlichen Gebäuden. Heat-Power 24 bietet für solche Anlagen Befüllungsdienstleistungen und eine regelmäßige Wartung der UWS-Systeme in enger Zusammenarbeit mit dem Gebäudeeigentümer und Installateur an. Diese Services werden häufig mit IoT-Lösungen kombiniert, um die Energieeffizienz der Heiz- und Kühlsysteme durch Messung und Verbesserung der Wasserqualität gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu optimieren. Das UWS-Portfolio an Systemen, Dienstleistungen und IoT-Lösungen besteht aus Wassermesstechnik, Befüllung, mobiler Entlüftung, Nachspeisung, Reinigung und Filtration.