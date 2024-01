Die drei Sieger sind die „hocheffiziente KWK-Anlage KWS Ökokraft Ternitz“ (Kategorie Hackgut, umgesetzt vom Ingenieurbüro Riebenbauer), das neue „Nawaro-Pelletswerk in Göpfritz“ sowie das Projekt „Kachelofen als Ganzhausheizung mit Kochmöglichkeit“ der Firma Müller Ofenbau. Die drei Gewinner spendeten das Preisgeld von je 3.000 Euro an karitative Organisationen.

Zehn weiteren Projekten wurde der „Silberpreis“ verliehen. Darunter befinden sich so außergewöhnliche Umsetzungen wie eine mobile Käserei mit Mini-Heizhaus oder eine schwimmende Pelletsheizung auf dem Mondsee.

Oftmals geht es bei den Projekten um den erfolgreichen Umstieg von fossilem Erdgas oder Erdöl auf Bioenergie. Auch moderne, zukunftsweisende Biomasse-Technologien, wie die Reduzierung von Feinstaub auf ein Minimum oder die Erzeugung von Biokohle und negativen CO 2 -Emissionen, wurden prämiert.

Alle 13 Bioenergie-Vorzeigeprojekte finden sich in der neuen ÖBMV-Broschüre „Der Holzenergiepreis 2023“ (DIN-A4, 16 Seiten) zusammengefasst bzw. porträtiert. Eine digitale Version des Folders im PDF-Format kann hier kostenfrei heruntergeladen werden; wer eine Printversion der Broschüre möchte, sendet ein E-Mail an den ÖBMV [office(at)biomasseverband.at].