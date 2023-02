1946 von Josef-Severin Ahlmann gegründet, ist die ACO Gruppe heute Experte für von Entwässerungssysteme in den Bereichen Hochbau, Tiefbau und Haustechnik. Sie wird auch heute noch von der Eigentümerfamilie Ahlmann geleitet.ACO ist auf sechs Kontinenten in 47 Ländern der Welt mit 37 Produktionsstätten vertreten. Die Zentrale des Unternehmens befindet sich nach wie vor am Stammsitz in Rendsburg (D). In Österreich ist ACO bereits seit 1993 vertreten und zählt hier zu den Spezialisten in der Gebäude- und Flächenentwässerung. Der Firmensitz ist in Baden bei Wien, die Geschäftsführung liegt in den Händen von Dr. Ernst Strasser. Weltweit beschäftigt die Gruppe 5200 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2021 über 1 Mrd Euro.



