Genau für diese Herausforderung bei der Projekt- und Personalplanung will Resideo nun mit dem Braukmann PrimusCenter die passende Lösung anbieten. Als Hauswassercenter vereint es die komplette Technik der Hauswassereinführung in einem kompakten Gehäuse: Trinkwasserfilter, Rückflussverhinderer und Druckminderer – alle enthaltenen Bauteile sind aufeinander abgestimmt, erfüllen die vorgeschriebenen Richtlinien und Normen und lassen sich in einem Schritt gemeinsam montieren. Nach umfassender Beratung entschied sich die Firma Siemers dazu, bei der Trinkwasser-Installation eines Neubaus in Harpstedt (Deutschland) das PrimusCenter erstmalig zu verbauen und die einfache Montage in der Praxis zu testen.