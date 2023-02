Der Leiter der Energieplanungsabteilung, Bernd Vogl, betont die fachliche Expertise in der Stadt: „Uns ist der Austausch zwischen Energiewirtschaft, privaten Unternehmen und der Stadtverwaltung besonders wichtig. Aus diesem Grund versuchen wir gemeinsam möglichst viele Unternehmen für die Photovoltaik-Offensive zu gewinnen.“ Dabei will man auch besonders attraktive und innovative Projekte ermöglichen. Der im Sommer veröffentliche Solarleitfaden ist eine Handlungsanleitung für die kreative Nutzung von Gebäudeflächen. „Warum soll man Dächer oder Fassaden entweder für Begrünung oder für Photovoltaik nutzen? Der Solarleitfaden zeigt den vielen interessierten Betrieben und Hausbesitzenden auf, dass man beides kombinieren kann“, so Vogl. Ein erster Schritt dazu war der Start der Förderung für Photovoltaik auf Gründächern, die zu klugen, kombinierten Dachnutzungen anregen soll. Das Land Wien stellt dazu über den Ökostromfonds Gelder bereit. Im Juni wurde zudem das Gesamtfördervolumen um zwei Millionen Euro erhöht. Damit stand im Jahr 2021 dreimal so viel Budget zur Verfügung wie in den Jahren zuvor.