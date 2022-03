Weltwassertag lenkt den Blick nach unten

Die Trinkwasserversorger sind in Österreich dazu verpflichtet, das gewonnene Grundwasser von der Quelle bis zum Zapfhahn engmaschig zu kontrollieren und damit den Konsument:innen sicheres Trinkwasser in bester Qualität zu garantieren. Verbesserte Messmethoden spüren selbst geringste Verunreinigungen in der Größenordnung von Nanogramm-Einträgen auf, die auf die menschliche Gesundheit keine Auswirkung haben.

"Als Interessenvertretung der Trinkwasserversorger ist es der ÖVGW wichtig, die Bevölkerung darüber zu informieren, welche Stoffe in unserem Trinkwasser enthalten sind und höchste Qualitätsstandards einzuhalten", so Wolfgang Nöstlinger. Seitens des ÖVGW fordert er von den Entscheidungsträgern, einen entsprechenden Rahmen zu schaffen – damit Schadstoffe wie Mikroplastik, Pestizide, Nitrate und Industriechemikalien nicht in den Umweltkreislauf gelangen.