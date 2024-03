Magdalena Prem, ebenfalls von Heid und Partner Rechtsanwälte, tritt die Nachfolge im Vorstand an. Christoph Müller-Thiede von M.O.O.CON bleibt im Vorstand und übernimmt zusätzlich die Funktion des stellvertretenden Vorstandssprechers. Die Neubesetzung wurde von den Vereinsmitgliedern einstimmig beschlossen und gilt bis zur nächsten Wahl im Juni 2025.

Stephan Heid blickt dankbar auf die vergangenen 12 Jahre zurück: „Es war mir eine Ehre, mit so vielen bedeutenden Persönlichkeiten der Bau- und Immobilienwirtschaft am Thema Nachhaltigkeit arbeiten zu dürfen. Der kontinuierliche, interdisziplinäre Austausch war von Anfang an der Schlüssel zum Erfolg. Wir werden auch weiterhin unseren Beitrag als Experten auf dem Gebiet des Nachhaltigkeitsrechts leisten“. Mit diesen Worten verabschiedete er sich im Rahmen der Generalversammlung der IG Lebenszyklus Bau.