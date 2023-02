Junge Leute, die noch nicht genau wissen, was sie studieren sollen, finden hier drei wertvolle und lebensverändernde Tipps.

„Die Nachfrage nach Experten für nachhaltige Lösungen wächst, das ist mittlerweile mehr als klar“, betont Gernot Hanreich, Departmentleiter und Rektor an der FH Burgenland. Seit vielen Jahren schon hat er und sein Team am Studienstandort Pinkafeld das Studienprogramm in drei Bachelor- und drei Masterstudiengängen nach den jetzigen und zukünftigen Herausforderungen rund um Energie, Klima, Umwelt, Gebäude und seit Kurzem auch Elektronik und Photonik ausgerichtet.

Auf die Studierenden wartet eine praxisorientierte Ausbildung mit der Möglichkeit, auch den Bereich der angewandten Forschung und Entwicklung kennenzulernen. Mit abgeschlossenem Studium warten auf die Absolventen (m/w) krisensichere Jobs in einer enorm wachsenden Branche.