Derzeit herrscht eine enorm große Nachfrage im gesamten Handwerksbereich. Nicht nur Pandemie-bedingte Lieferengpässe von Materialen, sondern auch der Personalmangel sind mitverantwortlich, dass die Dauer, bis ein Auftrag abgewickelt werden kann, aktuell zuzunehmen scheint. Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften steigt somit – doch gibt es nicht genügend Personal auf dem Markt? Nein, so einfach ist dies nicht zu beantworten. Zwar gibt es viele Fachkräfte, welche den akuten Personalmangel in einigen Handwerksbetrieben kurzfristig mildern könnten. Doch es gibt deutlich weniger Personal, das fachlich und menschlich spezifisch zum Betrieb passt und somit auch langfristiger an ebenjenen gebunden werden kann. Zugleich wird der Nachwuchs im Handwerk weder ausreichend ausgebildet, noch gefördert. Seitens der Regierung fehlt es hier ganz klar an Förderungen für Lehrstellen, doch auch Eltern sehen für ihre Kinder oftmals den, in unserer Gesellschaft fälschlicherweise oftmals besser angesehenen, Werdegang eines akademischen Abschlusses vor.